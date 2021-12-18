Корвет на «Северной верфи» в Петербурге загорелся из-за нарушения техники безопасности

В Петербурге расследуют обстоятельства возгорания на строящемся на «Северной верфи» корвета. По предварительным данным причиной инцидента поглотим стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пожар произошел накануне вечером на корвете проекта 20385, в который входят суда «Проворный» и «Гремящий». Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, его, силами сотрудников МЧС, удалось локализовать к 23 часам. Сам корпус корабля не пострадал, однако сгорели главное антенно-мачтовое устройство и надстройка.

Официальных данных о причинах возгорания не поступало. По предварительной версии, огонь на судне вспыхнул из-за нарушения сотрудниками техники безопасности. Проводится расследование.