На юге Петербурга сотрудника полиции увезли из отдела с огнестрельным ранением

В Московском районе Петербурга из отдела госпитализирован сотрудник полиции с огнестрельным ранением. Об этом 17 декабря сообщает «Фонтанка».

Сотруднику 29 отдела полиции понадобилась медицинская помощь накануне около девяти часов вечера. Скорая подъехала на Варшавскую улицу, 37/3, чтобы доставить в больницу случайно выстрелившего себе в ногу полицейского. Инцидент произошел в комнате для чистки оружия.

Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Джанелидзе. Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России. Их представитель рассказал журналистам, что выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием.

Жизни полицейского ничего не угрожает. По факту произошедшего была инициирована служебная проверка.