Из-за непогоды в Петербурге введен «желтый» уровень опасности

В Петербурге в связи с неблагоприятными погодными условиями введен «желтый» уровень опасности. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

Причиной объявления «желтого» уровня опасности стал гололед с мокрым снегом, которые могут стать причиной травмирования пешеходов и дорожно-транспортных происшествий. Он будет действовать с семи часов вечера 14 декабря до семи часов утра следующего дня.

Напомним, «желтый» уровень говорит о потенциально опасных погодных условиях и занимает вторую позицию после «красного».