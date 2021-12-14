Из-за рождения ребенка семье из Петербурга отказали в квартире

В Петербурге семье, в которой недавно появился ребенок, отказали в постановке на учет на получение новой квартиры. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Семья из четырех человек пыталась встать в Петербурге на учет, чтобы получить новую квартиру, однако им было в этом отказано. Метраж на одного человека не должен превышать 9 кв. м на человека, в то время как с учетом новорожденного ребенка у семьи выходит 7,5 кв. м на одного.

Решение об отказе было принято в связи с рождение второго ребенка, что чиновники сочли «специальным ухудшением жилищных условий». Позже это решение было оспорено в городской прокуратуре.

«Заместитель прокурора района проинформировал уполномоченного о том, что проведена дополнительная проверка, по результатам которой подготовлен и предъявлен судебный иск к районной администрации о постановке на жилищный учёт семьи Андрея П. В настоящее время он находится на рассмотрении», — заявил чиновник.