Дрозденко принес соболезнования родственникам погибших в Кузбассе шахтеров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принес свои соболезнования родственникам шахтеров, погибших в Кузбассе в шахте «Листвяжная». Об этом сообщает издание ivbg.ru.
«С глубокой скорбью восприняли в нашем регионе весть о гибели людей в результате пожара на шахте "Листвяжная"», ― высказался глава региона.
Дрозденко также отметил, что приносит соболезнования от всех ленинградцев. Он поддержал родственников погибших, пожелал здоровья пострадавшим горнякам и особо подчеркнул, что сочувствует жителям города Белово и всей Кемеровской области.