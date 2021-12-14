В центре Петербурга на голову мужчины упала глыба льда

В Центральном районе Петербурга на голову прохожего с крыши дома упала глыба льда. Об этом 14 декабря сообщает Piter.TV со ссылкой на правоохранительные органы.

О происшествии в полицию сообщили сотрудники Мариинской больницы, куда поступил пострадавший, после того как ему на голову обрушился лед с крыши дома на 3-й Советской улице.

Мужчина 1961 года рождения был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Медики зафиксировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, ушиб головного мозга и скальпированную рану лобно-теменной области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что на месте происшествия отсутствуют камеры видеонаблюдения.