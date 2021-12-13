На юго-западе Петербурга женщина вытащила из унитаза живого котенка

В Петродворцовом районе Петербурга у местной жительницы из унитаза вылез живой котенок. Об этом 13 декабря сообщает ФАН.

Женщина спасла котенка оказавшегося в канализационной трубе накануне в доме №11/21 по Петергофскому шоссе. По ее словам, животное могло случайно попасть в фоновую трубу, после чего было смыто соседями сверху.

Также женщина рассказала о состоянии пушистого водолаза. Она сообщила, что котенок чувствует себя хорошо, его показали ветеринарам. Кроме воспалившихся глаз его ничего не беспокоит.