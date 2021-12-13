Из окна коммуналки в Колпино выбросили мужчину

В Колпинском районе Петербурга соседи по коммунальной квартире на 12-м этаже выбросили из окна мужчину. Об этом 13 декабря сообщает «Фонтанка».

Трагедия произошла накануне около половины одиннадцатого вечера. В полицию обратился житель дома №4 по проспекту Металлургов. По его словам, в соседней квартире были слышны крики, после чего раздался звук бьющегося стекла и под окнами оказалось тело мужчины.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 46-летнего гражданина Украины, нелегально проживающего на территории страны. Также на месте был задержан подозреваемый. Им стал 19-летний сосед погибшего. Молодой человек работает сантехником в районном ЖКС. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.