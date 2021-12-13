В центре Петербурга дворник напал на сотрудницу книжной лавки

В Центральном районе Петербурга на сотрудницу книжной лавки издательства «Черная сотня» совершил нападение дворник. Об этом 13 декабря сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне около семи часов вечера. В полицию поступил звонок от девушки. По ее словам, на нее было совершено нападение в арке дома №33 Литейному проспекту. Неизвестный мужчина повалил ее на землю и разбил очки. Потерпевшей удалось вырваться и запереться в книжном магазине.

Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в районный отдел. На данный момент на нападавшего составлен протокол об административном нарушении.