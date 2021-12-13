На юге Петербурга загорелся склад вещевого рынка

Во Фрунзенском районе Петербурга на территории вещевого рынка произошел пожар. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Пожар произошло рано утром в ангарах на территории рынка на улице Салова, 52. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров

«В 08:04 мск пожар локализован, ранг пожара снижен до номера 1-Бис. В данный момент происходит тление в завалах на общей площади 800 кв. метров», — рассказали представители ведомства.

В тушении пожара участвовали 62 человека личного состава и 13 единиц спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.