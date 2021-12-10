На Петроградской набережной «куча Беглова» выросла до 200 метров

В Петроградском районе Петербурга куча снега имени Беглова разрослась до 200 метров. Об этом 10 декабря сообщает piter.tv.

Очевидцы в сети рассказывают, что гора снега растет день ото дня. Снег навалило в течение нескольких дней, когда в городе бушевал циклон «Бенедикт» и с тех пор его никто так и не убрал.

Местные жители жалуются на работу коммунальщиков. Помимо снега их волнуют скользкие дорожки, на которых упал уже не один человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов о проблеме знает, однако это не меняет ситуацию. На своей странице в социальной сети Instagram он продолжает рассказывать подписчикам об эффективной работы районных служб.