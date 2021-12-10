На юго-востоке Петербурга многодетный отец избил шумного подростка

В Невском районе Петербурга многодетный отец избил подростка, который вел себя шумно в парадной. Об этом 10 декабря сообщает «Фонатнка».

Сообщение об инциденте на дежурный пульт полиции поступило около пяти часов вечера. Очевидец сообщил, что житель дома №18/3 избил подростка. Кроме полиции на место была вызвана бригада скорой помощи.

В детскую больницу № 19 школьник поступил с ссадинами на лице, ушибами, травмами плеча и грудной клетки. После оказания первой помощи, пострадавший был отпущен домой.

Правоохранители задержали на двое суток 37-летнего жителя дома, вышедшего из себя из-за того что подросток мешал спать его 9-месячному сыну. Помимо него задержанный воспитывает еще двоих сыновей 10 и 14 лет.