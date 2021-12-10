В Петербурге ищут бойца ММА, который сбежал из отдела полиции

В Красногвардейском районе Петербурга из отдела полиции сбежал задержанный боец ММА. Об этом 10 декабря сообщает 47news.ru.

Два сотрудника центра «Э» задержали выходца из Узбекистана, участвующего в боях ММА, и отвезли в участок на Якорной улице. При попытке посадить его в служебный автомобиль, один из правоохранителей получил удар от задерживаемого.

«Бузотера отвезли в 52-й отдел полиции, где собрали доказательства на возбуждение уголовного дела. Но пока перезванивались, процедуру отложили на завтра. Но около 11 утра 9 декабря Тухтаев сбежал из отдела полиции. Не стал дожидаться доставки в СК. Предположительно, так: незаметно вышел из камеры, тихо прошел поближе к входной двери и рванул», – рассказывают подробности произошедшего журналисты.

Мужчину задержали по подозрению в продаже QR-кодов и миграционных документов. Всех располагающих информацией о местонахождении нарушителя просят обращаться по телефону 8 (911) 718-77-77.