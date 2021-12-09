На севере Петербурга мужчина получил ожоги в результате прорыва трубы с кипятком

В Выборгском районе Петербурга накануне вечером произошел прорыв трубы с кипятком, в результате чего пострадал прохожий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу и области.

Авария произошла на улице Есенина. Кипяток разлился по проезжей части и тротуару. В результате разлива пострадал один человек. Мужчину, работающего сантехником в жилищной компании, с ожогами госпитализировали в одну из ближайших больниц.

Жильцы прилегающих к аварийному участку домов долгое время не могли попасть домой. Общественный транспорт отправили в объезд. Горячая вода и отопление пропали примерно в 44 домах.