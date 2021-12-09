В Петербурге учителя биологии задержали по подозрению в развращении учеников

Полиция Петербурга произвела задержание учителя биологии по подозрению в развращении учеников. Об этом 9 декабря сообщает Piter.tv.

К правоохранителям обратились две женщины, чьи несовершеннолетние дети могли пострадать от действий преподавателя.

Заставившие родителей обратиться в полицию события произошли 5 октября и 9 ноября текущего года. В заявлении указано даже примерное время — с 16:00 до 18:00.

Отмечается, что задержанный учитель уже имел проблемы с законом. В 2008 году он также привлекался к ответсвенности за развратные действия.