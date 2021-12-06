Пассажиры остановившейся электрички мерзли семь часов под Тихвином

В Ленинградской области остановилась пригородная электричка и пассажиры были вынуждены мерзнуть 7 часов без света. Об этом 6 декабря сообщает ivbg.ru.

Инцидент произошел накануне вечером. Пригородная электричка «Тихвин – Бабаево» встала на путях из-за отключения внешнего источника электроэнергии. Причиной отключения могли стать сильные морозы — в области в этот день столбик термометра был на уровне минус 20 градусов.

Сейчас на территории региона действует скандинавский антициклон, который принес снег и сильные заморозки до -25 градусов.