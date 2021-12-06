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В Ленобласти несколько поселков остались без электричества в самый морозный день

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© Фото: pixabay

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На место доставили дизель-генераторные установки.

Утром в Ленинградской области сразу несколько поселков остались без электроэнергии в аномальные морозы. Об этом 6 декабря сообщает 47news со ссылкой на местных жителей. 

В ДНП «Рыжики» и соседнем СНТ «Строитель» свет и тепло пропали около десяти часов утра. По словам одного из местных жителей, там постоянно проживают около 600 семей. 

«Как только пришли холода, напряжение стало скакать. Сейчас на улице минус 26 градусов. В доме потекли окна, полная сырость, температура опустилась до 18 градусов. Минут 20 сидим на генераторах. Какой-то коммунальный ад», — рассказал подробности мужчина. 

О перебоях с подачей электричества также сообщили жители деревни Хиттолово в Лесколовском поселении и поселка Новое Токсово. Отмечается, что отключения связаны с аварией на подстанции в деревне Лехтуси  обслуживаемой «Оборонэнерго». Восстановительные работы ведутся с шести утра, а на место привезли дизель-генераторные установки.

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