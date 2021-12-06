На севере Петербурга женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры

В Калининском районе Петербурга из окна горящей квартиры выпрыгнула женщина. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу и области.

По данным ведомства, женщина выпала из окна еще до приезда спасателей. «Сейчас проходит дознание, личность погибшей устанавливается», — отметили в МЧС.

Пожар произошел около полуночи в однокомнатной квартире площадью в 40 квадратных метров. Жилплощадь при этом выгорела полностью. В тушении участвовали 22 человека личного состава и 5 единиц спецтехники. Огонь удалось ликвидировать в течение часа.