На юге Петербурга движение троллейбусов было изменено из-за обрыва контактной сети

В Кировском районе Петербурга обрыв контактной сети стал причиной изменения маршрута следования троллейбусов в районе парка Александрино. Об этом 6 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Горэлектротранс».

Авария произошла около половины девятого утра. Электротранспорт встал вдоль парка Александрино от проспекта Ветеранов до проспекта Маршала Жукова.

В связи с этим маршруты троллейбусов № 20, 29, 44, 37 были изменены:

№ 20, 29, 44 разворачиваются в обратную сторону у станции метро «Проспект Ветеранов».

№ 37 совершает объезд по проспекту Маршала Жукова, Ленинскому проспекту и бульвару Новаторов.