В Пушкине легковушку чуть не убрали вместе со снегом

В Пушкинском районе Петербурга КамАЗ едва не убрал вместе со снегом легковой автомобиль. Об этом 5 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел накануне днем около железнодорожного переезда в Пушкине. Снегоуборочная машина собирая ковшом снег, на повороте случайно «загребла» вместе со снежными массами легковой автомобиль. Сообщается, что водитель грузовика мог не рассчитать габариты.

КамАЗ протащил легковушку несколько метров, автомобиль при этом развернуло на 90 градусов. О пострадавших не сообщается.