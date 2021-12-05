На севере Петербурга забил фонтан из пожарного гидранта

В Калининском районе Петербурга из пожарного гидранта забил фонтан. Об этом 5 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Водоканала.

Накануне вечером у дома №68 на Замшевой улице в результате прорыва пожарного гидранта образовалось настоящее озеро. Устранять разлив оперативно выехали сотрудники Водоканала.

Местные жители рассказывают, что совсем недавно от гидранта был проведен шланг для обеспечения водой соседнего здания. На месте поставили ограждения, однако это не помогло. Судя по всему гидрант был сбит автомобилем, в результате чего и произошел разлив.