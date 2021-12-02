Многокилометровая пробка на юге Петербурга заинтересовала прокуратуру

Пробкой на Московском шоссе в Петербурге, которая растянулась более чем на 10 километров, заинтересовались сотрудники прокуратуры. Об этом 2 декабря сообщает ИА REGNUM.

«Прокуратура Пушкинского района проводит проверку исполнения федерального законодательства при содержании и эксплуатации в зимний период участка дороги на Московском шоссе в поселке Шушары», — рассказали о планах представители ведомства.

Напомним, пробка на Московском шоссе не рассасывается уже двое суток. На трассе произошло несколько ДТП из-за сильного снегопада. Петербуржцы были вынуждены по несколько часов стоять в пробке. На второй день сотрудниками МЧС на трассе были организованы два пункта обогрева.