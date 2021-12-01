В Петербурге лишили мандата депутата МО «Васильевский» Алексея Касаткина

Петербургского депутата муниципального округа «Васильевский» лишили мандата из-за непредоставления информации о недвижимости. Об этом 1 декабря сообщают представители районной администрации.

«30 ноября на заседании муниципального совета МО за лишение депутата мандата проголосовали шесть коллег Алексея Касаткина. При этом депутат заявил, что о сдаче жилья в аренду рассказала его бывшая жена. Кроме того, в декларации депутат забыл написать о доходе в 17 тыс. рублей: деньги получила экс-супруга от квартиросъемщика», — отметили члены МО.

Депутат с решением не согласен и намерен оспаривать его через суд. На официальном сайте МО «Васильевский» Алексей Касаткин все еще значится сотрудником.