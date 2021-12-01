Петербуржцы утром встали в «пробке» у метро «Улица Дыбенко»

В Невском районе Петербурга утром произошел коллапс у входа в вестибюль станции метро «Улица Дыбенко». Об этом 1 декабря сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Утром Петербург сковали не только дорожные пробки, но и пешеходные. На входе в вестибюль станции метро «Улица Дыбенко» заметили огромную толпу людей, пытающихся пройти в подземку.

Очередь из людей двигалась очень медленно и была очень плотной, что создавало дополнительный риск заражения COVID-19. Причина подобного скопления людей на входе осталась неизвестна.