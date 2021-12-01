На севере Петербурга произошел прорыв трубы с холодной водой

В Приморском районе Петербурга у станции метро «Пионерская» в результате прорыва трубы произошел крупный разлив воды. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба «Водоканала».

Разлив произошел на Коломенском проспекте, 26/1, рядом с метро «Пионерская». Припаркованные рядом автомобили оказались по колеса в воде.

Прибывшие на место специалисты выявили на трубопроводе диаметром 300 мм дефект и оперативно приступили к его устранению. Работы были завершены около пяти часов утра. С улицы откачали воду и устранили образовавшуюся наледь.