На юго-востоке Петербурга мужчина пугал людей гранатой

В Невском районе Петербурга безработный мужчина угрожал гранатой в бистро. Об этом 28 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

38-летний мужчина зашел в бистро с гранатой накануне ночью. Испугав посетителей злоумышленник скрылся, однако полиции все равно удалось его довольно быстро найти.

Местожительства любителя оружия подсказала сотрудникам полиции одна из очевидцев. Придя на место с обыском стражи правопорядка обнаружили в его квартире целый склад боеприпасов. Мужчина держал дома 5 гранат РГД-33, 2 минометные мины 50-го калибра, 2 артиллерийских снаряда 45 и 36 калибра, 2 пустых корпуса боеприпасов, охолощенный карабин Симонова, а также 160 патронов. Все опасные экспонаты оказались времен Великой Отечественной войны.