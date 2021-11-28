Под Петербургом в результате ДТП погибла женщина

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом 28 ноября сообщает 78.ru.

На 156-м километре трассы «Лодейное Поле — Будогощь» легковой автомобиль Volkswagen Jetta под управлением мужчины-водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером Toyota RAV4. В результате столкновения виновник ДТП получил сотрясение мозга и был госпитализирован в одну из ближайших областных больниц, при этом его пассажирка 63-х лет от полученных травм скончалась на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.