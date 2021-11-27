На северо-востоке Петербурга два автомобиля столкнулись у заправки

В Красногвардейском районе Петербурга легковые автомобили «КИА» и «Шевроле» столкнулись у заправочной станции. Об этом 27 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

Автомобиль «КИА» передним колесом заехал на багажник «Шевроле» на Индустриальном проспекте. Как машины оказались в такой позиции — неизвестно.

Очевидцам осталось только гадать, что могло пойти не так. В комментариях к новости высказывалось множество версий, но к единой не пришли.

Официальной информации о ДТП при этом не поступало.