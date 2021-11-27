На Васильевском острове с дома обрушился балкон

В Василеостровском районе Петербурга с одного из домов по Наличной улице произошло обрушение балкона. Об этом 27 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Обрушение произошло накануне вечером на Наличной улице. О пострадавших и нанесенном ущербе припаркованным автомобилям не сообщается.

Напомним, что на прошлой неделе балкон с фасадной лепниной обрушился на Каменноостровском проспекте. Происшествие обошлось без пострадавших.