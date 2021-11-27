На юге Петербурга каршеринговый автомобиль перевернулся на крышу

В Московском районе Петербурга водитель каршерингового автомобиля бросил его на дороге вверх колесами. Об этом 27 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На попавших в сеть кадрах видно, что арендованное авто стало не единственным участником ДТП на улице Орджоникидзе. Рядом оказался автомобиль «Митсубиши», который, по предварительным данным, задел виновник аварии на каршеринге, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о пострадавших не сообщается.