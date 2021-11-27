Утром в Павловске загорелся легковой автомобиль

В Пушкинском районе Петербурга субботним утром произошел автомобильный пожар. Об этом 27 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт экстренных служб около семи часов утра. На место оперативно прибыли 2 спецмашины и 10 сотрудников МЧС.

На тушение огня у спасателей ушло около 20 минут. В результате пожара никто не пострадал, однако машина выгорела до основания.