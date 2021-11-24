Жительница Петербурга упала в шахту лифта в ТЦ и провела там всю ночь

В Кировском районе Петербурга молодая женщина застряла в лифте торгового центра и сорвалась в шахту, пытаясь выбраться самостоятельно. Об этом 24 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

После того, как кабина лифта оказалась обесточена 25-летняя петербурженка решила выбраться из нее самостоятельно, но сорвалась с высоты около шести метров. Из-за того, что центр закрылся, девушке пришлось провести целую ночь в шахте лифта.

Отмечается, что при падении девушка получила травмы. Нашедшие ее утром сотрудники ТЦ вызвали скорую помощь. По факту произошедшего инициирована проверка.