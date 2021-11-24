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Жительница Петербурга упала в шахту лифта в ТЦ и провела там всю ночь

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© Фото: pixabay

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При падении девушка получила травмы.

В Кировском районе Петербурга молодая женщина застряла в лифте торгового центра и сорвалась в шахту, пытаясь выбраться самостоятельно. Об этом 24 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ. 

После того, как кабина лифта оказалась обесточена 25-летняя петербурженка решила выбраться из нее самостоятельно, но сорвалась с высоты около шести метров. Из-за того, что центр закрылся, девушке пришлось провести целую ночь в шахте лифта. 

Отмечается, что при падении девушка получила травмы. Нашедшие ее утром сотрудники ТЦ вызвали скорую помощь. По факту произошедшего инициирована проверка. 

 

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