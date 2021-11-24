В Петербурге из-за возможного подъема воды в Неве закрыли затворы дамбы

Из-за прогнозируемого подъема уровня воды в Неве было решено закрыть затворы дамбы в Финском заливе. Об этом 24 ноября сообщили на странице Комплекса защитных сооружений (КЗС) в социальной сети Instagram.

«На 06:10 мск. 24.11.2021 все сооружения КЗС закрыты», — проинформировали жителей Петербурга.

Также, указом капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», с 4:00 приостановлено движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру.

В Северной столице в среду ожидается подъем воды до уровня наводнения. Вместе с этим объявлено штормовое предупреждение: порывы юго-западного ветра будут достигать 17-22 м/с.