На юге Петербурга полиция задержала нетрезвого водителя «Кадиллака»

На Московском шоссе в Петербурге, после непродолжительной погоди, сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя «Кадиллака», после зрелищного ДТП. Об этом 23 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ночью сотрудники ДПС заметили автомобиль «Кадиллак Эскалейд», который двигался по Московскому шоссе в сторону Колпинского шоссе с нарушениями ПДД. Требования сотрудников полиции остановиться водитель внедорожника проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе преследования на пересечении Московского и Колпинского шоссе водитель преследуемого автомобиля, совершая маневр, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся», — прокомментировали ситуацию представители ГУ МВД по Петербургу и области.

Также пресс-служба ведомства отметила, что авария обошлась без пострадавших. Внедорожник перевернули силами экстренных служб и отправили спецстоянку. Пьяный водитель получил протоколы о хулиганстве и вождении в нетрезвом состоянии.