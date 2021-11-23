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В центре Петербурга произошло ДТП с участием «Ягуара» Игоря Скляра

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© Фото: baltphoto

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Виновником ДТП стал водитель «Ауди».

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля «Ягуар», принадлежащему актеру Игорю Скляру. Об этом 23 ноября сообщает «Фонтанка». 

По данным журналистов, «Ягуар» находится в собственности актера Игоря Скляра. Был ли артист за рулем в момент аварии не уточняется. По данным свидетелей дорожно-транспортного происшествия, водителя люксового авто госпитализировали. 

«Авария на Лиговском между «Ауди» и «Ягуаром», водителя «Ягуара» забрала реанимация», — рассказал в социальных сетях один из очевидцев аварии. 

Судя по кадрам с места ДТП, «Ягуар» не превышал допустимую скорость. Столкновение произошло по вине водителя автомобиля «Ауди», который резко начал движение задним ходом. 

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