На Васильевском острове задержан хулиган, находящийся в федеральном розыске

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали хулигана, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали мужчину на улице Кораблестроителей после того, как работники одного из местных магазинов нажали на тревожную кнопку. Хулиган устроил скандал с использованием нецензурной лексики.

Как выяснилось позже, задержанный мужчина оказался в федеральном розыске за совершенное в соседнем государстве преступление. Его доставили в районный отдел полиции №37.