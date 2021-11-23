Жительница Петербурга родила дома ребенка, который умер

В Московском районе Петербурга женщина за пару часов до своего дня рождения родила ребенка, который умер. Об этом 23 ноября сообщает «Фонтанка».

В ночь на понедельник петербурженка родила мальчика всего за пару часов до своего тридцатилетия на 5-м Предпортовом проезде. Ребенок не дышал.

Сообщение о трагедии поступило на дежурный пульт полиции от 33-летнего инженера около одиннадцати часов вечера. Мужчина сообщил правоохранителям, что его жена родила дома ребенка, который не дышит.

На место выехали медики и следственно-оперативная группа. Женщину госпитализировали в роддом на Малой Балканской улице. В настоящее время она находится в палате реанимации.