На северо-востоке Петербурга под окнами дома найдены двое подростков

В Красногвардейском районе Петербурга под окнами нашли двоих подростков. Об этом 23 ноября сообщает «Фонтанка».

Тело 13-летнего школьника было найдено накануне около пяти часов вечера под окнами дома № 9/2 по улице Передовиков. К моменту прибытия на место экстренных служб юноша скончался.

Уже спустя два часа поступил вызов к торговому комплексу «Заневский каскад». Там медики обнаружили 14-летнюю девушку с тяжелыми травмами, полученными в результате падения с высоты. Школьницу госпитализировали с многочисленными переломами в детскую больницу имени Раухфуса. В настоящее время за ее жизнь борются врачи.