В Петербурге произошел пожар в доме Лялевича

В Адмиралтейском районе Петербурга ночью загорелся доходный дом Лялевича. Об этом 23 ноября сообщает «Фонтанка».

Информация о пожаре поступила на дежурный пульт экстренных служб в районе четырех часов ночи. В шестиэтажном заброшенном доме № 39/2 по улице Розенштейна загорелись помещения с 3-го по 5-й этаж. Площадь возгорания составила около 1500 квадратных метров. Между 3-м и 4-м этажами произошло обрушение перекрытий.

В настоящее время огонь локализован силами 20 пожарных расчетов и 82 сотрудников МЧС.