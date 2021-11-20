В Ропше произошло серьезное ДТП с участием цементовоза и легковушки

В Ломоносовском районе Ленинградской области на дороге столкнулись цементовоз и легковой автомобиль. Об этом 20 ноября сообщает «Мегаполис».

По рассказам очевидцев, цементовоз MAN выехал на встречную полосу в поселке Ропша, где и столкнулся с легковым автомобилем KIA RIO. По предварительным данным, авария обошлась без погибших.

На кадрах с места аварии видно, что оба автомобиля лежат в канаве, а на месте уже работают сотрудники ГИБДД.