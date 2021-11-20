В Красном Селе полицейский автомобиль вылетел на тротуар и едва не сбил пешеходов

В Красносельском районе Петербурга полицейский автомобиль на скорости вылетел на тротуар протаранив ограждения и едва не сбил пешеходов. Об этом 20 ноября сообщает «Фонтанка».

ДТП произошло днем у дома №92 по проспекту Ленина. Машина полиции с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком на скорости снесла защитное ограждение и оказалась на тротуаре. Среди пешеходов чудом никто не пострадал.

Причиной спешки правоохранителей стал вызов женщины, которой ножом угрожал пьяный муж.

«20 ноября около 16:30 в полицию Красносельского района поступило сообщение о семейном скандале. В квартире дома 8/2 по Гвардейской улице города Красное Село мужчина в алкогольном опьянении ведет себя неадекватно и угрожает супруге ножом, в квартире находятся трое детей в возрасте от 3 до 11 лет», — привели подробности представители ведомства.