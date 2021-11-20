Жители Калининского района остались без отопления

В Калининском районе Петербурга жители одного из домов остались без отопления из-за ремонтных работ на трубопроводе. Об этом 20 ноября сообщает «Фонатнка».

Похолодание наступило в квартирах жилого дома №86/2 по Гражданскому проспекту. В пресс-службе ГУП «ТЭК» уверяют, что носить дома теплую одежду придется не долго. Отключение связано с ремонтом участка трубы у дома №12/6 по проспекту Науки диаметром 108 мм.

«С помощью акустической диагностики сотрудники подтвердили, что труба нуждается в превентивном ремонте. Отрезок сети был срочно взят в работу, чтобы с учетом грядущего похолодания до минусовых температур жители не остались без тепла. Теплоснабжение 3 жилых домов ограничено. Плановый срок ремонта — 8 часов, но сварочные работы идут с опережением норматива. Теплоэнергетики заменят 5 метров изношенного трубопровода», — привели подробности выполняемых работ представители компании.