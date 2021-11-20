На севере Петербурга за интимную переписку с девятилетней задержан мужчина

В Выборгском районе Петербурга полиция произвела задержание мужчины, который вел непристойную переписку с девятилетней школьницей. Об этом 20 ноября сообщает «Фонтанка».

В полицию с заявлением обратилась мать девочки, когда увидела на ее страничке в социальных сетях недвусмысленную переписку с 23-летним мужчиной, который выпрашивал у нее интимные фото и отправлял ей свои.

Подозреваемый был задержан на улице Есенина и помещен в изолятор. В отношении него уже заведено уголовное дело.