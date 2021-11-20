В центре Петербурга произошел конфликт между правыми и антифашистами

В Центральном районе Петербурга столкнулись представители правых идей и антифашисты. Об этом 20 ноября сообщает «Фонатнка».

В полицию накануне обратилась мать 15-летнего подростка, который вместе со своим 16-летним другом был избит у метро «Лиговский проспект» вечером 31 октября тремя неизвестными молодыми людьми.

Уже в день обряжения, 19 ноября, сотрудниками отдела по борьбе с экстремизмом был задержан 21-летний курьер «Яндекс Еды» и его 16-летний друг — ученик физико-математического лицея.

Сотрудникам центра «Э» удалось выяснить, что в тот день у метро произошла стычка на почве идеологических разногласий между антифашистами и правыми. Мать одного из последних и пришла с заявлением в отдел.