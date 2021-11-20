По делу о стрельбе в центре Петербурга задержан начальник службы безопасности «Росинжиниринга»

В Петербурге накануне был задержан подозреваемый в стрельбе в центре города начальник службы безопасности «Росинжиниринга». Об этом 20 ноября сообщает «Фонтанка».

По данным правоохраниетелей, 39-летний мужчина неделю назад выпустил из травматического пистолета в оппонента целую обойму. Заявление в полицию написал 28-летний житель Приморского района. По его словам, после конфликта с двумя незнакомыми мужчинами у дома №51 по Гороховой улице, они повредили его автомобиль, после чего открыли стрельбу из черного «Мерседеса».

Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанный мужчина отпущен из отдела под подписку о невыезде.