В Петербурге задержан продавец алкомаркета после беременности 13-летней девочки

В Приморском районе Петербурга после беременности 13-летней школьницы задержали продавца магазина алкогольных напитков. Об этом 20 ноября сообщает Piter.TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, беременность у школьницы установили в конце октября на осмотре у врача-гинеколога. Девочка рассказала, что в сентября имела интимную связь с 18-летним продавцом алкомаркета на улице Оптиков.

По факту произошедшего правоохранителями было заведено уголовное дело. Подозреваемого в связи с малолетней нашли. После беседы с сотрудниками полиции молодой человек был отпущен под подписку о невыезде.