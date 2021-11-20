В Петербурге выходящей из трамвая школьнице переехала ногу автомобилистка

В Калининском районе Петербурга автомобилистка переехала ногу школьнице, выходящей на трамвайной остановке. Об этом 20 ноября сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне днем. Ученица третьего класса выходила из трамвая у дома №43 по Гражданскому проспекту, когда ей на ногу совершила наезд 48-летняя петербурженка на автомобиле «Хендай Крета».

Девочка была госпитализирована в детскую больницу имени Раухфуса с переломом правой стопы.