Неизвестный открыл стрельбу по маршрутке в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный обстрелял маршрутное такси. Об этом 20 ноября сообщает «Фонтанка».

28-летний водитель маршрутки обратился в полицию с заявлением. По его словам, инцидент произошел накануне около девяти часов вечера у дома №33 по Будапештской улице. Мужчина затормозил у остановки, когда мимо проезжал автомобиль «КИА Оптима» белого цвета. Его водитель произвел выстрел в водительскую дверь маршрутки, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту было заведено уголовное дело. Правоохранителями выясняются все обстоятельства произошедшего.