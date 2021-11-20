В Петербурге против задержавших школьницу полицейских возбудили уголовное дело

В Калининском районе Петербурга на правоохранителей, производивших жесткое задержание 14-летней школьницы, завели уголовное дело. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Сотрудники СК установили, что полицейские в ходе задержания несовершеннолетней превысили свои должностные полномочия.
«В рамках уголовного дела следственным путем будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции», — заявили представители ведомства.
Задержание школьницы на Гражданском проспекте произошло 17 ноября. Сотрудники полиции остановили переходящую в неположенном месте дорогу девушку, которая отказалась предьявить им паспорт. После этого школьницу стали на глазах у прохожих силой заталкивать в служебный автомобиль.