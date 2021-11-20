Еще одна петербурженка заявила о насилии со стороны маршрутчика

В Петербурге нашлась еще одна возможная жертва водителя маршрутки №94. Об этом 20 ноября сообщает «Фонтанка».

29-летняя жительница Северной столицы заявила, что подозреваемый в двух аналогичных преступлениях, запер ее в кабине транспорта и применил к ней сексуальное насилие. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце октября маршрутчик совершил нападение на 44-летнюю женщину на Сочинской улице. А в начале этого же месяца на 18-летнюю девушку.

Подозреваемого в преступлениях сексуального характера правоохранители задержали еще в начале ноября.